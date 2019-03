Kapadokya'nın geleceği ünlü isimlerle Bezirhane'de konuşuldu

Bezirhane Buluşmaları kapsamında Nevşehir'e gelen ünlü arkeolog Nezih Başgelen ve Şehir Plancısı Faruk Göksu, “Korurken Yaşatmak Mı, Tüketmek Mi?” konulu söyleşide konuştu.

Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Argos Kültür Sanat tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Bezirhane Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında gerçekleşen söyleşiye; Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, akademisyenler, üniversite öğrencileri, bölge turizmcileri ve davetliler katıldı.

Selamlama konuşmasının ardından sözü alan Şehir Plancısı Faruk Göksu, “Biz geleceği yeniden tasarlayacaksak yeni neslin beklentilerini, yeni nesil ekonominin gerekliliklerini dikkate almalıyız. Biz, yeni neslin farklı zekasını kullanarak farklı temalarla neler yapabiliriz bunu düşünmeli ve tartışmalıyız” şeklinde konuştuktan sonra Kapadokya'nın geleceğine dair soruları ve bunların cevaplarına dair fikirlerini ortaya koydu.

Şehir Plancısı Faruk Göksu'dan sonra sözü alan Arkeolog Nezih Başgelen, Kapadokya'da şu an çok büyük bir stresin olduğunu lakin bu stresin doğru yönetildiği ve doğru şekilde geleceğe yönelik vizyona dönüştürüldüğünde Kapadokya'nın her boyutuyla kazanan bir coğrafya olacağını belirterek başladığı konuşmasında, “Sürdürülebilir bir şeyi yapma konusunda ülke olarak bir zafiyetimiz var ama yüreğimiz bu tür konularda yek vücut. Artık Kapadokya bu yek vücut haliyle bölgede bir model geliştirmeli ve bu modelin çözümlerini buraya has yapmalı” diyerek çözüm önerilerine dair fikirlerini katılımcılarla paylaştı.

Faruk Göksu ve Nezih Başgelen'in konuşmalarının ardından bölge turizmcileri bölgenin korunmasına dair düşüncelerini katılımcılarla paylaşırken, Kapadokya Üniversitesi öğrencileri de bölgede yaşanan sorunların çözümlerine dair ürettikleri fikirleri katılımcılarla paylaşarak destek istedi.

Etkinlik, Nezih Başgelen ve Faruk Göksu'nun etkinliğe katılanların sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.