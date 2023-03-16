Kapadokya'nın kent hafızası oluşturuluyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından ‘Kapadokya Mirası Tarihi ve Kültürel değerlerinin yer aldığı Kültürel Bellek Dergisi'nin ilk sayısı yayınlandı. Dergi NEVÜ'nün resmi internet sitesinden de dijital ortamda okuyucularına ulaşacak.

NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından ilk sayısı yayınlanan ‘Kapadokya Mirası Tarihi ve Kültürel Bellek Dergisi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Prof. Dr. Özlem Fındık, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Cansız, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Köse, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Savaş Benli, Araştırmacı-Yazar Oğuz Özdem, Yazar Osman Aytekin, Yazar Bahadır Dedeoğlu, derginin yayın hayatına katılmasında emeği geçen, katkı sağlayan ve destek olan akademisyenler katıldı. Yayın hayatına başlayan Kapadokya mirasının bölgedeki bir eksikliği doldurduğunu söyleyen Araştırmacı Yazar Oğuz Özdem “Yıllarca özlemini çektiğimiz bir dergiye kavuştuk. Özellikle Nevşehir tarihine ışık tutan bir dergi. Merak eden araştırmacılar için her yönüyle mükemmel bir yayın ortaya çıktı” dedi.

Toplantı sonrası İhlas Haber Ajansına açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin “Kapadokya Mirası” dergisi ile Nevşehir'in kent hafızasını oluşturan kolektif hafızasındaki gelenek, görenek ve uzak ve yakın geçmişinin müşahhas olmayan mirasını, sanatını, turizmini, sosyolojisini konu alan entelektüel ve güncel yazıları paylaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, "YÖK tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesine dâhil edildi. Bu çerçevede 2022-2026 yıllarını kapsayan ‘İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası' hazırlayarak üniversitemiz İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün öncülüğünde söz konusu belgede yer alan 10 çerçeve proje ve 21 faaliyet üzerindeki çalışmalara tüm hızıyla devam etmekteyiz. Bu çerçevede ‘Kapadokya Mirası' dergisi, Nevşehir'in kent belleğini oluşturan kolektif hafızasındaki gelenek ve görenekleri, uzak ve yakın geçmişinin müşahhas mirasını, sanatını, turizmini, sosyolojisini konu alan entelektüel ve güncel yazıları paylaşmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca Nevşehir, ‘Kapadokya Mirası' dergisiyle değerlerinin dile getirildiği bir kent dergisine de kavuşmuş oldu” dedi.

Doğal ve kültürel miras turizmi alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesine dahil edilen üniversite olduklarının altını çizen Aktekin “Gayemiz, bölgenin kültürel mirasını oluşturan maddi ve manevi değerlerin, önce milli kültürümüzün ardından da evrensel medeniyetin bir parçası olarak yerlerinin ve kıymetlerinin tespiti ve teslimidir. Bu istikamette üniversitemizin öncülüğünde şehrin ve bölgenin yerel ve entelektüel figürleri bir arada çalışacak ve yerelden evrensele bir kültür köprüsü oluşturulacak. Böylece Kapadokya'nın bir parçası olan Nevşehir'in mirasının korunması ve yeni kuşakların hafızalarında bu mirasın yeniden inşasını üniversite ve kent iş birliğinde gerçekleştirmek” diye konuştu.