Kapadokya'nın önemli destinasyonlarından olan Paşabağları aslına dönüyor

Kapadokya'nın önemli turizm destinasyonlarından olan ve bölgede en çok ziyaretçi ağırlayan ören yerlerinin başlarında yer alan Paşabağları, adına uygun hale getiriliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezi Kapadokya bölgesinde bulunan Paşabağı ören yeri, aslına uygun şekilde üzüm bağlarına kavuşuyor.

Paşabağları'nda yapılan üzüm fidanı dikim etkinliğine yabancı turistler de eşlik etti. Paşabağları ören yerinin bölgede en çok ziyaretçi ağırlayan yerler arasında olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Orhan Kekeç yaptığı açıklamada, “Paşabağları eski güzel günlerine dönecek. Buralar eskiden de bağ yeriydi. Biz de aslına uygun olarak Müze Müdürlüğümüzün ve sponsorlarımızın destek ve gayretiyle bu atıl, boş alanları tekrardan asmalarla buluşturarak üzüm fidan dikim etkinliği düzenledik. İnşallah ileriki zamanlarda ektiğimiz asmalardan üzüm yemek de nasip olur. Çok güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Nevşehirliler ve Kapadokya'yı gezen herkese hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Kapadokya bölgesini gezmek için gelen İtalyan gazeteci Fabrizio Bellone, “Kapadokya'ya gezmek için geldim. Şu an gezdiğim yer Paşabağları ise burada bağ olmalı diye düşünüyordum. Ancak buraya üzüm fidesi ekimine katkıda bulundum. Umarım diktiğim üzüm fidanı iyi bir üzüme aittir. Buralar UNESCO'nun dahilinde olduğu için mutlaka iyi üzüm fidanları dikilmiştir. Buraya diktiğim üzüm fidanından ileriki yıllarda üzüm yemek için tekrar geleceğim” şeklinde konuştu.

Kapadokya'nın çok fantastik bir yer olduğunu söyleyen İtalyan turist Valeria Desidero da yaptığı açıklamada, “Kapadokya düşündüğümüzün ötesinde bir yer. Buraya bu üzümlerin dikilmesi de bizim için bir şanstı. Buna yardımcı olmak ve katkı sağlamak bizi mutlu etti” diye konuştu.

Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar da yapılan proje çerçevesinde, yaklaşık 35 dönüm araziye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü tarafından 2 bin 500 fidan dikiminin hedeflendiğini söyledi. Maskar, “Paşabağları'nı aslına uygun hale getirme hedefimiz var. Bu alana dikeceğimiz üzüm çubukları tamamen Nevşehir'e özgü üzüm çubukları olacak. Böylece Paşabağları ören yerimizi aslına ve özüne döndürüyoruz” ifadelerini kullandı.