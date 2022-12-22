Kapadokya'ya ilk kazma vuruldu

Yapılacak kazı sonrasında Göreme Açık Hava Müzesi'nin bugüne kadar keşfedilmeyen kültürel miraslarını ortaya çıkararak bölgenin var olan değerine bir değer daha katması planlanıyor.

UNESCO'nun 2006 ve 2014 yıllarındaki izleme raporlarında Göreme Açık Hava Müzesi içerisinden geçen Göreme- Ortahisar yolunun trafiğe kapatılması tavsiyesi sonrası başlatılan çalışmalarda sona gelindi. UNESCO'nun tavsiye kararına istinaden başlatılan çalışmalar sonrasında Göreme - Ortahisar turizm yolu yeni güzergahına alındıktan sonra, Göreme Açık Hava Müzesi içerisinden geçen eski yol araç trafiğine kapatıldı. Kapatılan yol üzerinde ve Göreme Açık Hava Müzesi çevresinde yeni yerlerin turizme kazandırılması amacıyla arkeolojik kazı çalışmalarına da başlandı. Kazı alanında incelemede bulunan Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz yaptığı açıklamada “ Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce çeşitli vesilelerle değindiği ve talimatlandırdığı üzere Kapadokya Alan Başkanlığı olarak biz, bugün itibariyle bu yolu trafiğe kapatıyoruz. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın misyonu bölgenin tarihi ve doğal değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu çerçevede daha önce bilimsel yöntemlerle eski yol güzergahında tespit ettiğimiz kaya mekanların kurtarma kazılarını Bakanlığımız himayesinde başlatıyoruz. Nevşehir Müze Müdürlüğümüz ile birlikte yaklaşık 14 uzman ve 50 işçi arkadaşımızdan oluşan ekip ile bu kazıları yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Kazı çalışmaları yapılacak alanda bulunan kaya mekanların, mevcut kaya kiliselerin devamı olduğunu belirten İnceciköz, "Ortalama 7 ila 8 ay sürmesini planladığımız kazı çalışmaları sonrasında, bölgenin tarihine ilişkin yeni veriler elde etmeyi de umuyoruz. Göreme Açık Hava Müzesi Çevre Düzenlemesi Projesi ise Kapadokya Alan Başkanlığımızca devam ettirilmektedir. Bu çerçevede Göreme Açık Hava Müzesi'nin bugüne kadar keşfedilmeyen kültürel miraslarını ortaya çıkararak bölgenin var olan değerine bir değer daha katmayı hedefliyoruz.

Türkiye'nin yüzyılı olan 2023 yılında artık birkaç saatte gezilen Göreme Açık Hava Müzesi değil, birkaç gün de gezilen Göreme Açık Hava Müzesi'ni bölgemize kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.