Kapadokya'ya uçakla gelmek serbest, balon ile uçmak yasak

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanmayla birlikte Nevşehir Valiliği tarafından balon uçuşları iptal edildi. Bölgede balon uçuşlarının iptal edilmesinin ardından bölgeyi ziyarete gelen yabancı turistlerde otel rezervasyonlarını iptal ettirmeye başladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Yakup Dinler açıklamasında, Kapadokya bölgesine bu zor dönemde gelen turistlerin yüzde 80'nin balon turları için geldiğini balon turlarının iptal edilmesiyle birlikte bölgede ciddi iptaller yaşandığını belirtti. TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, “Kapadokya bölgesi olarak aslında 2021 yılına iyi başlamıştık. Bölgemize Rus ve Ukraynalı turistler gelmeye başladı. Güzel bir hareketlenme vardır. Fakat önce Rusya'nın uçuşları kapatması daha sonrasında yerli turiste gelen tam kapama bizi sadece aşağı yukarı Ukraynalı turistler ile baş başa bıraktı. Ukraynalı turist Kapadokya bölgesinde belli başlı bir hareketlilik sağlıyordu. Özellikle balon turları bu hareketlilik için çok büyük etkendi. Çünkü gelen misafirlerin yüzde 80'i balona binmek için bölgemize geliyordu” dedi.

KAPTİD Başkanı Ölmez: “Antalya denizsiz, Kapadokya balonsuz olmaz”

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez'de açıklamasında nasıl ki Antalya denizsiz olmaz ise Kapadokya'da balonsuz olmaz dedi. Ölmez, “Maalesef balonlarla beraber iptaller gelmeye başladı. Aldığımız bilgilere göre Kapadokya'daki küçük otellerde ciddi iptaller yaşanıyor. Nevşehir Valisinin almış olduğu kararla beraber balon uçuşları iptal edildi. Aslında biz Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlıydık. Fakat yerel yönetim balon uçuşlarına maalesef izin vermedi. Balon turlarının uçuşlarına izin verilmemesinin ardından otellerde ciddi iptaller başladı. Çünkü Kapadokya balonsuz olmuyor. Antalya denizsiz olmuyorsa Kapadokya da balonsuz olmaz” şeklinde konuştu.