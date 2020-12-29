Kapadokya'yı 115 bin turist gökyüzünden izledi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesini bu yıl 115 bin yerli ve yabancı turist gökyüzünden izledi.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ile tanınan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya'yı korona virüs ile mücadele kapsamında Sivil Havacılık ve Genel Müdürlüğü tarafından 5 ay boyunca balon turlarının iptal edilmesinin ardından 7 aylık dönemde 115 bin yerli ve yabancı turist bölgeyi kuşbakışı izlemenin keyfini yaşadı.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Tevfik Ölmez, 2020 yılında 115 bin turistin balon turlarına katılarak peribacalarını kuşbakışı izlediğini söyledi. Ölmez, “Toplam bu yıl 115 bin civarı turist balon turlarına katıldı. Fakat 5 aylık bir ara var. Ocak ayından Mart ayına kadar uçuş yaptık. Sonra Mart ayından Ağustos ayına kadar ise korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile kapanmıştık. Ağustos ayından günümüze kadarda toplamda 115 bin kişi uçtu. Gelen misafirler genellikle balon turlarına katılmak için geldikleri için çok yeterli olmamakla beraber iyi ki varlar” dedi.

“2019 yılında 585 bin turist uçtu”

ASBİD Başkanı Tevfik Ölmez 2019 yılının Kapadokya bölgesi için hit bir yıl olduğunu ve 585 bin yerli ve yabancı turistin sıcak hava balon turları ile bölgeyi kuşbakışı izlediğini ifade etti. Ölmez, “2019 yılı hakikaten Kapadokya'nın hit bir yılıydı. 585 kişi balonla ile uçtu. Bu yıla baktığımız zaman ise yüzde 80 bir daralma yaşadık. 2021 yılı için belki Haziran ayından sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz. Mart Nisan ayında ise münferit hareketlenmeler olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.