Kapadokya'yı 2018'de 2 milyon 949 bin 542 turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2018 yılında 2 milyon 949 bin 542 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2018 yılında 2 milyon 949 bin 542 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya'da 2018'de turistlerin en fazla ziyaret ettiği yer ise 1 milyon 105 bin 693 turist ile Göreme Açık Hava Müzesi olurken, Kaymaklı yeraltı şehrini 532 bin 396, Hacıbektaş Veli Müzesi'ni 443 bin 160, Derinkuyu yeraltı şehrini ise 381 bin 726 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya'ya en fazla ziyaret 412 bin 559 turistle Ağustos ayı olurken, en az ziyaret ise 102 bin 540 turistin ziyaret ettiği Ocak ayı oldu. Kapadokya'yı 2017 yılında 2 milyon 206 bin 372 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken 2018 yılında ise bu rakam 2 milyon 949 bin 542'ye ulaşarak, bölgede yüzde 33 oranında ziyaret artışı yaşandı.