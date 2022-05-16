İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı

Nevşehir’de Kapadokya bölgesini gezerken sakatlanan yerli turistin imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Nevşehir'de Kapadokya bölgesini gezerken sakatlanan yerli turistin imdadına AFAD ekipleri yetişti.



Kapadokya bölgesinde grup arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan yerli turist Merve Ağırbaşlı yürüyüş sırasında sakatlandı. Ayağı burkularak yürüyemez duruma gelen Merve Ağırbaşlı'nın arkadaşları AFAD ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ekipleri, sakatlanan Ağırbaşlıyı bulunduğu yerden sedyeyle kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.