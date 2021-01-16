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Kapadokya'yı hiç böyle görmediniz

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından oluşturduğu görüntüler ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından oluşturduğu görüntüler ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kapadokya'da dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde peribacalarının karlarla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.

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