KAPEM çalışanları depremzede çocuklar için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen bir birçok kentte etkili olan depremin ardından, Nevşehir'de misafir edilen depremzedelerin acılarına ortak olan ve bir nebze de olsa yaralarına merhem olmaya çalışan Nevşehir Belediyesi, çocukların deprem psikolojisini üzerlerinden atması için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü son olarak Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) eğitmenleri, gönüllü eğitmenler ve Ortahisar Çocuklar Gülsün Derneği üyeleri ile birlikte Ortahisar'da bulunan Fatih Ortaokulu'nda, 7-12 yaş grubu depremzede öğrenciler için akıl-zeka oyunları ve resim atölyesi etkinliği yaptı. Etkinlikte, görevli eğitmenler ve gönüllüler eşliğinde resim ve boyama yaparak oyunlar oynayan çocuklar, bir nebze de olsa içinde bulundukları olumsuz psikolojiden kurtulma fırsatı elde etti. Etkinlik sonunda çocuklara Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.

Bu arada etkinliğe katılan çocukların ailelerine yönelik ise psikososyal destek çalışması gerçekleştirildi.