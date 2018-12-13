KAPEM eğitimlerine gençler büyük ilgi gösteriyor

dönem eğitimleri devam ediyor.

2005 yılından beri 18 ve üst yaş grubundaki kişilerin yanı sıra eğitilebilir düzeydeki Özel İnsanların eğitim hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen 40. Eğitim dönemi eğitimlerine gösterilen ilgi de her geçen eğitim döneminde daha da artıyor.

Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM merkezinde açılan Arapça seviye A-1, İngilizce seviye A-l ve , Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü branşlarında 40. Eğitim dönemine dahil olarak açılan kurs çalışmalarına özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği gözleniyor.

Alanlarında uzman bir eğitim kadrosu tarafından verilen kurs çalışmalarına katılan kursiyerler, kurs bitiminde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kursiyerlere, eğitime katıldığı branşlarda başarı sertifikası verilecek.