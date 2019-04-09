KAPEM kursiyerleri, kreş ve anaokullarında pratik eğitimde

KAPEM‘de Mart ayında başlayan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursuna 20 kursiyer katılıyor. Nevşehir Belediyesi Kapalı Pazar Yeri içerisinde bulunan merkezde gerçekleştirilen ve 4 ay sürecek olan kursta katılımcılara usta öğreticiler tarafından çocuklarla iletişim yöntemleri, eğitici oyunlar hazırlama, okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken özellikler, sınıf içerisindeki öğrenme merkezleri ve çocuk hakları konusunda eğitim veriliyor. Kursiyer genç kız ve kadınlar burada aldıkları teorik eğitimlerin yanında şehir merkezinde Kreş ve Ana Okullarını ziyaret ederek edindikleri bilgilerini pratikte uygulama imkanı buluyor.