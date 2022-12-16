KAPEM kurslarına ilgi artıyor

Merkezde halen devam eden İngilizce, Almanca ve Japonca kursları büyük ilgi görüyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve her yaştan vatandaş için bilişim, kişisel gelişim, yabancı dil, enstrüman ve hobi kurslarının düzenlendiği KAPEM'de 51. dönem devam ediyor. Merkezin, Paşa Konağı içerisinde bulunan dersliklerinde gerçekleştirilen kurslarda yabancı dil eğitimlerine özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen İngilizce, Almanca ve Japonca kurslarına katılan vatandaşlar aldıkları eğitimlerle yeni bir dil öğrenmenin keyfini yaşıyorlar. Merkezde halen hafta içi ve hafta sonu gündüz ve akşam devam eden yabancı dil kurslarına 250 kişi katılıyor.

2022 yılı içerisinde farklı branşlarda açtığı yabancı dil kurslarında 345 kişiye ücretsiz yabancı dil eğitimi veren KAPEM'de 2023 yılının ilk aylarında başlayacak olan 52. Dönem içerisinde İngilizce A1-A2, Almanca A1 ve Japonca kurslarının yanı sıra farklı dillerde de yabancı dil kursları açılması planlanıyor.

Ücretsiz kurslar hakkında bilgi almak ve kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 0384 2138693 nolu telefonu arayabilecekleri gibi Paşa Konağı içerisinde bulunan KAPEM'e şahsen başvurabilecekler.