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KAPEM'de 4 branşta daha eğitimler başladı

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu (ASO) ile işbirliği içerisinde 4 farklı branşta daha eğitimlere başlandı.


Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM'in ana merkezinde İngilizce seviye A-2 ve Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü eğitimlerine ilave olarak Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursunda eğitim çalışmalarına başlandı.


Gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarının ardından yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

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