KAPEM'de 50. dönem kurs kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve bugüne kadar binlerce kişiye ücretsiz sertifikalı eğitim imkanı sunan Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) 50. dönem kursları için kayıtlar başladı.

Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı'nda bulunan KAPEM'de 50. dönem kursları bu ay sonunda başlayacak. Merkezde bu dönemde İngilizce A1 ve A2, Almanca A1 ve A2, Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı, Türk İşaret Dili (TİD), İnternet Programcılığı, Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü, Yağlı Boya ve 10-14 yaş grubundaki çocuklar için Tiyatro Drama Kursları açılacak. Hafta içi gündüz ve akşam ile hafta sonu açılması planlanan kurslara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Kurslara katılmak isteyenler 20 Eylül2022 tarihine kadar Paşakonağı'ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan 'KAPEM kurs kayıt' sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.