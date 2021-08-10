KAPEM'de Almanca kursu açılıyor

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de ücretsiz olarak açılacak olan Almanca dil kursu için başvurular 15 Ağustos Cuma günü sona eriyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM'de 7'den 70'e binlerce kişinin faydalandığı kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursları devam ediyor.

Merkezde önümüzdeki günlerde açılacak olan Almanca (Seviye A1, A2 ve B1) Kursu için başvurular sürüyor.

Hafta sonu ve hafta içi iki ayrı grup halinde düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyenler 15 Ağustos 2021 tarihine kadar 0384 2138693 no lu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Paşakonağı içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen ya da www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak başvurabilir.

Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı'nda bulunan KAPEM'de geçtiğimiz haftalarda da Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı, İngilizce A1-A2, Osmanlıca'da Türkçe Kelimelerin İmlası, Etkili ve Hızlı Okuma, Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler, Resim Sanat Eğitimi, İnternet Programcılığı, Halk Oyunları, Ney, Keman, Bağlama, Gitar, Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü, Arapça ve Çocuk Bakım Elemanı Kursları açılmıştı.