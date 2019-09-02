KAPEM'de Eylül dönemi kursları için başvurular başladı

İngilizce, Fransızca, Arapça ve Osmanlıca gibi yabancı dillerin yanı sıra Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi, Bilgisayar ve İşaret Dili kurslarına dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Nevşehir'de örgün eğitimin öncü kuruluşlarından biri haline gelen ve bu güne kadar on binlerce kişiye farklı branşlarda eğitim veren KAPEM, Eylül döneminde açacağı yeni kurslar için başvuruları kabul etmeye başladı. 17 yaş ve üzeri dileyen herkesin ücretsiz olarak faydalanabilecekleri kurslardan Türk İşaret Dili hafta sonu ve hafta içi, Bilgisayar İşletmenliği Operatörlüğü hafta içi sabah-akşam ve hafta sonu, İngilizce a1/a2 hafta içi ve hafta sonu, Fransızca a1 hafta içi ve hafta sonu, Arapça hafta içi akşam, Osmanlıca hafta içi akşam ve hafta sonu, Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk hafta içi ve hafta sonu, Halkla İlişkiler ve Organisazyon hafta içi gündüz, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi hafta içi gündüz düzenlenecek. Kurslar sonunda gerçekleştirilecek olan sınavlarda başarı gösterenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Söz konusu eğitimlere katılmak isteyenler Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren KAPEM' in 0384 213 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurabilir ya da www.kapem.org adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecekler.