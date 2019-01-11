KAPEM'de iki ayrı kurs daha açılacak

dönem eğitimine ilave olarak iki ayrı kurs çalışmalarını Şubat ayının ilk haftasında başlatıyor. Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ile Osmanlıca'da Türkçe Kelimelerin İmlası olarak açılacak iki ayrı kursa başvuru işlemleri ise devam ediyor.

Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM merkezinde Örgün eğitim alanında kurumsallaşan dönem Arapça seviye A-1, İngilizce seviye A-l , A-2 ve Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü eğitimleri aralıksız sürüyor.

KAPEM'de özellikle gençlerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ile birlikte Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Osmanlıca 'da Türkçe Kelimelerin İmlası kursunun da Şubat ayının ilk haftasında başlatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu eğitimlere katılmak isteyenler KAPEM' in 2013 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM merkezine şahsen de başvuruda bulunarak Şubat ayının ilk haftasında başlatılacak bizzat başvuruda bulunarak Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Osmanlıca 'da Türkçe Kelimelerin İmlası konulu eğitimlere katılabilecekler.