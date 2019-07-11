KAPEM'de Osmanlıca ve İşaret Dili kursları açılacak

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından, 22 Temmuz 2019 tarihinde İşaret Dili, 27 Temmuz 2019 tarihinde ise Osmanlıcada Türkçe Kelimelerin İmlası ve Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar kursları açılacak. Hafta içi ve hafta sonu düzenlenecek olan ücretsiz kurslara katılmak isteyenler kurs başlangıç tarihine kadar Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan KAPEM'e şahsen müracaat edebilecekleri gibi, 0384 2138693 nolu telefonu arayarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Kurulduğu günden bu yana açtığı kurslarla Nevşehir'de on binlerce kişiye farklı konularda eğitimler veren ve örgün eğitimde kentte öncülük eden KAPEM kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.