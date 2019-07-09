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KAPEM'den ücretsiz bilgisayar kursu

Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi’nde (KAPEM) yeni dönem ücretsiz bilgisayar kursları başladı.

Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) yeni dönem ücretsiz bilgisayar kursları başladı.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı (KAPEM) tarafından açılan kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kursları kadınlar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda merkez tarafından yaz döneminde açılan ücretsiz Bilgisayar Kursu'na hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı grupta 40 kursiyer katılıyor.


Merkezin kapalı pazaryeri içerisindeki eğitim biriminde gerçekleştirilen ve üç ay sürecek olan kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Sertifikası verilecek.

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