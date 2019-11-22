İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KAPHİB Meclis toplantısı yapıldı

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.


Toplantıda, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği 2020 Mali Yılı Yatırım Planının görüşülüp kararlaştırılması, 2020 Mali Yılı Bütçesi ve 2021 ve 2022 yılları tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması, 2020 yılında Bakanlık belgeli Turizm tesisleri ve hizmetten yararlanan Balon firmalarının katılım paylarının görüşülüp değerlendirilmesi, konuları görüşüldü.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıya; Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Müdürü Levent Ak, Birliğe Üye İlçe ve Belde Belediye Başkanları, birliğe üye turizmciler ve muhtarlıklar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.