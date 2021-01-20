KAPTİD Başkanı Dinler, KGK İl Başkanı Karaca'yı ziyaret etti

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Kapadokya Turistik Otelcileri ve İşletmeler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Tolga Karaca'yı ziyaret etti.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, KGK Genel Merkezi tarafından Nevşehir İl Başkanlığına atanan Tolga Karaca'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. KAPTİD Başkanı Dinler, “KGK İl Başkanlığına atanmış olmanızdan dolayı sizleri tebrik eder başarılı çalışmalara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü de sizin nezdinizde tüm basın çalışanları arkadaşlarımızın günlerini kutluyorum” dedi.

KGK İl Başkanı Tolga Karaca'da nazik ziyaretlerinden dolayı KAPTİD Başkanı Yakup Dinler'e teşekkür ederken ikili bir süre sohbet etti.