İhlas Haber Ajansı

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Kar yağışı Kapadokya'da kartpostallık görüntüler oluşturdu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Göreme, Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler beyaz manzarayı fotoğrafladı.

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