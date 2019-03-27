Karaaslan, “ Borç içerisinde aldığımız belediyeyi bölgenin en çok yatırım yapan belediyesi haline getirdik”

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan 2014 yılında 3 milyon 297 bin liralık piyasa borcu olan bir belediye devir aldıklarını aradan geçen 5 yıllık zaman zarfında hem bu borcu kapattıklarını hem de 43 milyon 850 bin liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Karaaslan, “Sizlerin de malumu olduğu üzere 31 Mart seçimlerine 4 günlük bir zaman kaldı. 31 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar geçen 5 yıllık süre zarfında Uçhisar Belediyesinde Ali Karaaslan olarak Uçhisar halkımız ile bazı hizmetlerimizi paylaştık. Bu hizmetlerimizi paylaşma aşamasında ben şunu ifade etmek isterim ki burada seçim kampanyasında kullanmak üzere bastırmış olduğumuz bir kitapçığımız var. Bu kitapçığımızda ana başlıklarıyla Uçhisar'ımız için neleri hedefledik, Uçhisar'ımızda neleri gerçekleştirdik, neyi söz verdik, neyi yaptık neyi yapamadık gibi kendimizi bir sınava tutma aşamasında hazırladık. Ben şunu ifade etmek isterim ki Nevşehir, Ürgüp, Uçhisar sıcak asfalt çalışması normalde bizim vaatlerimizin içerisinde yoktu ama Kapadokya Altyapı Hizmet Birliğimiz ve İl Özel İdaremizin destekleriyle burada 6 buçuk kilometrelik bir sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu aşamada şuanda Uçhisar'ımızın girişinde çok büyük bir albeni kazandırılmış oldu. Şuanda 11 Mart tarihinde gerçekleştirilen yine Ürgüp, Kavak ve Uçhisar kavşağından başlayan ve Uçhisar'ımızın girişine kadar ki bölüme de yine sıcak asfalt yapılmak üzere ihalesi gerçekleştirildi. Şimdi biz buna taahhütte bulunmamıştık oldu. Kademe binası yapacağız diye söz vermemiştik yaptık. Kademi binamızı 1 milyon 800 bin lira maliyeti ile kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Orta Anadolu'da hatta iddia ediyorum Türkiye'de de ciddi bir sosyal proje konumunda olan ve dünya ölçeğinde tanına bilirliğini elde ettiğimiz Kadın Eli projemizi kazandırdık. Şuanda burada 70'in üzerinde Uçhisarlı kadınımız evlerine ekmek götürüyorlar. Aşağı Mahallenin alt yapısını gerçekleştirdik. 7 buçuk milyon hibe destek alarak bu hizmeti yaptık. Bakın ben MHP'li bir belediye başkanı olmama rağmen ilk defa Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu Uçhisar'dan başlattık. Ben şunu bunun için söylüyorum benim hakkımda hiçbir şeyi yapamadı 5 yılı zayi etti diyen AK Parti milletvekillerimiz var. Benim kulağıma geliyorum. Özellikle bunu vurgulamak isterim sayın milletvekillerine. Bu yaptıklarımıza gözünüz kör mü kulaklarınız tıkalı mı? Bunları bir hissetmelerini istiyorum. Çünkü benim karnem burada. 2014 yılında Uçhisar'ı AK Partili bir belediye başkanından devraldığımızda Uçhisar Belediye Başkanlığı'nın 2014 bütçesi 5 milyon liraydı. Ama borcu da 3 milyon 297 bin 769 TL idi. Bunun aksini iddia edebilen varsa bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunsun. Yalan beyanda bulunuyor, vatandaşı aldatıyor diye. Ama koskoca bu memleketin bir milletvekili olarak Uçhisar'ın 5 yılını boşa harcadık diyebiliyorsa bundan da hicap duyması gerekir, utanması gerekir. Benim milletvekillerine de saygım sonsuz. Yaptıkları hizmetlere de takdirim vardır. Ama yapılan hizmetleri görmezden gelmek ki buna inanın bu bizim kitabımızda da vardır. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar. Buna eşdeğer etmesin kimse kendini. Bakın biz ne yapmışız 43 milyon 850 bin liralık yatırım yapmışız. 1 milyon liralık araç yenilemesi yapmışız. 7 milyon liraya yakın alt yapı çalışması yaptık. Hepsini de öz kaynaklarımız ile yaptık. Girmediğimiz sokak cadde kalmadı. Bunları görmüyorlar mı? 5 yılını boşa geçirmiş ithamında bulunuyor. Hele hele benim muhatabım bir milletvekili değildir. Benim şuan da ki muhatabım rakiplerimdir. Eğer yürekleri sıkıyorsa benim rakiplerim münazaraya girsinler. Bizim kuru siyaset laflarına karnımız tok. İcraat yapacağız, iş yapacağız. Ve şunu taahhüt yapıyorum 2019-2024 döneminde nasıl 2014-2019 döneminde Uçhisar'ı vizyonu ile misyonu ile yeraltı ve yer üstü yatırımlarıyla bölgenin duayen belediyesi haline getirdiysek 2019-2024 döneminde de yine aynı misyon aynı vizyonu daha üst seviyelere taşıyarak bu insanların Allah nasip ederse gözlerinin içine batıra batıra yapacağız. Uçhisar Belediyesi'nin çok şükür borcu yoktur. Bakın 3 milyon 297 bin lira sıcak piyasa borcu ile aldığımız uçhisar Belediyesini şuanda 43 milyon 857 bin lira yatırım gerçekleştirdik. Seçim broşürümüzün altına da notumuzu yazmışız belediyemizin borcu yoktur” dedi.