Karain TOKİ konutları doğalgaza kavuşuyor

Ürgüp Belediyesi tarafından Karain TOKİ konutlarının ruhsat sorununun çözüme kavuşturulmasının ardından Enerya Kapadokyagaz tarafından doğalgaz kazı çalışmaları başlatıldı..

Karain TOKİ konutlarında Karainli hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kurban kesilerek edilen dualarla 126 konutun bulunduğu projeye doğalgaz bağlantılarının kısa zamanda yapılarak konutlarda yaşayan hemşehrilerinin bu kışı doğalgazla ısınarak geçireceklerini müjdeledi.

Doğalgaz kazı çalışmalarının başladığı noktada açıklama yapan Başkan Aktürk, "Söz verdiğimiz gibi uzun uğraşlarımız sonucunda Karain TOKİ konutlarının ruhsat ve tapu problemlerini aşmış bulunuyoruz. Binalarımızın numaratajları, kapı numaraları da tamamlanmış durumda. Doğalgaz firmasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün itibarıyla doğalgaz kazı çalışmalarına başlıyoruz. 2 - 2,5 senelik bir uğraş süresince desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Sayın İl Başkanımıza, Sayın İlçe Başkanımıza ve bize destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yoğun bir şekilde sizlerin refah ve huzur düzeyini arttıracak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Doğalgaz Karain TOKİ konutlarında yaşayan kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.