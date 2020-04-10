Karantina altındaki köyden sevindirici haber

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, korona virüs ile mücadele kapsamında 5 Nisan tarihinde karantinaya alınan Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde incelemelerde bulundu.

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, karantina alınan Çakıllı köyünde yapılan çalışmaları ve denetimleri yerinde inceledi. Kaymakam Kumcu daha sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakıllı köyünde bulunan hastaların iyileşme aşamasında olduğunu açıkladı. Kaymakam Kumcu, “Çakıllı köyümüz haricinde diğer köylerimiz ve ilçemiz merkezinde herhangi bir vakamız yoktur. Çakıllı köyümüzdeki hastalarımız iyileşme aşamasında olup durumları iyidir. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız inşallah” dedi.