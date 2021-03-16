Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bloklar hızla yükseliyor

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yapımı tamamlanan bloklarda incelemelerde bulunarak örnek daireyi gezdi.

Nevşehir'in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı için inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Projenin 1. etabında İbrahim Paşa Mahallesi sınırlarındaki eski sebze pazarı içerisinde yer alan bölgede 41 adet konut ve 31 adet dükkânın yapımı gerçekleştiriliyor. TOKİ'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu örnek mimari projelerinden birinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, projenin son durumu hakkında bilgiler aldı. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte örnek daireyi gezen Başkan Savran, yüklenici firma yöneticileri ile de görüştü.

Projede şu ana kadar 34 daire ve 27 dükkânın büyük oranda kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Savran, projenin 2. etabı için ise hak sahipleri ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.