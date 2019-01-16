İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşıklar köyünde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşıklar köyünde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından kurtarıldı.


Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşıklar köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 kişi İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yardım talebinde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinin kısa sürede köyde mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak iş makinesi ve halat yardımıyla saatler süren çalışmalar sonrasında araçları bulundukları yerden kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.