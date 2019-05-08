Kardelen Koleji futsal turnuvasında şampiyon oldu

Futsal final müsabakasında Kardelen Koleji 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Küçük Erkekler Futbol takımı oyuncuları kupalarını Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer'in elinden aldılar.

Şampiyonluk sonrası açıklamada bulunan Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, "Öncelikle bizlere bu güzel mutluluğu yaşattıkları için öğrencilerimi tebrik ediyor ve her birine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi hem sosyal açıdan hem de iyi bir gelecek için tam donanımlı bir şekilde hayata hazırlamaktayız, görülüyor ki Kardelen Koleji olarak bunu başarıyoruz ve her zaman da başarmak için mücadele edeceğiz. Daha nice başarılara nice şampiyonluklara hep birlikte ulaşacağız" dedi.