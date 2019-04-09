Kardelen Koleji Lise Basketbol takımı Nevşehir şampiyonu oldu

Elde ettiği akademik ve sosyal başarılarla adından sıkça söz ettiren ve bu anlamda “öncü kurum” olma niteliği taşıyan Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Genç erkekler kategorisinde bir kez daha namağlup bir şekilde Nevşehir şampiyonu olan Kardelenler Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda düzenlenen törenin ardından kupalarına kavuştular. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert “Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi olarak yarışa dahil olduğumuz gerek akademik gerekse sosyal tüm alanlarda şampiyonluğu hedefleyen ve bu anlamda birçok şampiyonluk elde eden bir kurum olarak şampiyonluklarımıza bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız. Kurumumuzu onurlandırarak takımımızın şampiyon olmasında emeği geçen tüm sporcu öğrencilerimi ve takım antrenörlerimizi en kalbi duygularla tebrik ediyorum ”dedi.

Yapılan kupa töreninin ardından Nevşehir Milletvekili ve Kardelen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe de şampiyon Kardelenleri tebrik etti.