İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kardelen Koleji öğrencileri Başkan Süslü'yü ziyaret etti

Kardelen Koleji 3.

Sınıf öğrencileri Yerel yönetimlerin iş ve işleyişleri hakkında bilgi almak için Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret ettiler.


Belediye birimlerini gezen öğrenciler daha sonra merak ettiği soruları ilettiler.


Başkan Süslü, eğitim camiasında olmanın avantajıyla öğrencilere belediyenin işleyişi, başkan, meclis üyeleri ve birim görevleri hakkında bilgi verirken seçim sürecini anlattı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Osman Süslü, öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.