Kardelen Koleji öğrencileri Başkan Süslü'yü ziyaret etti

Kardelen Koleji 3.
Sınıf öğrencileri Yerel yönetimlerin iş ve işleyişleri hakkında bilgi almak için Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret ettiler.
Belediye birimlerini gezen öğrenciler daha sonra merak ettiği soruları ilettiler.
Başkan Süslü, eğitim camiasında olmanın avantajıyla öğrencilere belediyenin işleyişi, başkan, meclis üyeleri ve birim görevleri hakkında bilgi verirken seçim sürecini anlattı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Osman Süslü, öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi.