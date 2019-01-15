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Kardelen Koleji öğrencileri yazarlarla buluşuyor

Özel Kardelen Koleji öğrencileri çocuk kitapları yazarı Nehir Yarar ile bir araya geldi.


Kardelen Koleji, öğrencilerini yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Çocuk kitapları yazarı Nehir Yarar, öğrencilerle Kardelen Koleji konferans salonunda bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Dönem içerisinde okudukları “En Yeşiller Kulübü” kitabı hakkında sorular soran Kardelenlerin söyleşiye ilgisi yoğun oldu. Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayan Yarar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.


Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada öğrencilere kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirterek bunun için her yıl farklı yazarları okula davet ederek söyleşi gerçekleştirdiklerini vurguladı.

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