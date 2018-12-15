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Kardelen Kolejinde 'Acı Yoksa Başarı Yok' semineri düzenlendi

Özel Kardelen Kolejinde Eğitim Danışmanı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sinan İpek üniversite sınavlarına hazırlanan liseli gençlere ve velilerine yeni sınav sistemi hakkında seminer verdi.


Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Konferans salonunda üniversite sınavlarına hazırlanan liseli gençlere ve velilerine yeni sınav sistemi hakkında bilgi verildi. Seminerde; stresi ve kaygıyı azaltmak, odaklanarak çalışmak, sınavlarda başarılı olmak için yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitim Danışmanı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sinan İpek'in sunduğu seminerde, gençlerin daha bilinçli olması gerektiğini vurgulandı. Değişen sınav sistemi ve yeni nesil eğitim bilinci odaklı seminer, öğrencilerin ve velilerin ilgisini çekti.


Seminer boyunca önemli gördüğü yerlerin not tutulmasını isteyen İpek, "Bu süreçte sivilceleriniz de çıkacak, saçlarınız da dökülecek, gözleriniz de uykusuzluktan kayacak ama olsun, bırakın. Acı yoksa başarı yok" dedi.


Seminer, öğrencilerin ve velilerin sorularının cevaplanması ardından İpek'e Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert tarafından çiçek ve plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

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