Kardelen Koleji'nde İlkokul 4. sınıf mezuniyet töreni düzenlendi

Sınıf öğrencileri düzenlenen mezuniyet töreninde cüppe giyip kep atarak, İlkokulu bitirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kardelen Koleji konferans salonunda slayt gösterileri ile başlayan mezuniyet programı Kardelen İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı'nın açılış konuşmasını yapması ile devam etti. Sınıf öğretmenlerinin kendilerini tanıtmalarının beraberinde çiçek takdim edildi. 4. Sınıf mezuniyet töreniyle Kardelenler İlkokulu bitirmenin mutluluğunu yaşayıp, veda programları düzenledi. Kardelen Koleji İlkokulu'nda 4 yıl boyunca öğretmenlerinin büyük bir özenle yetiştirdiği öğrencileri, mezun oldu ve ortaokula hazırlanmaya başlandı. Diplomalarının ve madalyalarının verilmesinin ardından Tandırevi Restaurantta mezuniyet yemeği yenildi. Arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenen mezun Kardelenler gecenin sonunda ise mezuniyet pastalarını kestiler.

Mezuniyet Töreninde konuşan Kardelen Eğitim Kurumları İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı şunları dile getirdi, “Kardelen Eğitim Kurumları olarak okulumuzun fiziki donanımları ile her türlü sosyal imkânlarına yeterli hale getirildi. Temel eğitimlerinin de birinci aşaması bu dönem sonu itibari ile sonuçlanacak ortaokula farklı bir versiyon farklı bir uygulama tarzına geçecekler, bu yıla kadar sınıf öğretmenlerinin anne yarısı, baba şefkati gözetiminde ve onların kanatları altında olan yavrularımız bu dönem sonu ile biraz daha kendi ayakları üzerinde duracaklar ama biz onları yine yakından takip ediyor olacağız. Ortaokul kurumsallaşmayı ve ekip olmayı gerektirir. Bu konuda Kardelen Koleji olarak her zaman hazırız. Mezun olmanın mutluluğunu aileleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşan öğrencilerimizi kutlar, başarılarının hayatları boyunca devam etmesini dilerim.”