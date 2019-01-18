Kardelen Koleji'nde karne heyecanı

Kardelen Eğitim Kurumlarında düzenlenen karne töreninde öğrenciler kadar velileri de heyecanlıydı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başlarken Kardelen Koleji'nin çeşitli kademelerinde eğitim öğretim görmekte olan öğrenciler karnesini alarak öğretmenleriyle vedalaştı. Karne töreninde duygulu anlar yaşanırken öğrencilerin sevinçleri ve birbirleriyle vedalaşması veliler kadar öğretmenleri de duygulandırdı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının gerek akademik açıdan gerekse sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan başarılı bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, "2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi okulumuz için başarılarla dolu bir yarıyıl olarak tamamlanmıştır. Akademik başarılarımız yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal başarılarıyla da öğrencilerimiz bizleri mutlu etmiştir. Bugün 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Öğrencilerimizin tatili iyi değerlendirmesi ve dinlenmesini istiyoruz. İkinci yarıyıl yoğun bir sınav maratonu şeklinde geçecektir. Öğrencilerimize ve bugün karne alan bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum" dedi.

İlk kez karne alma heyecanı yaşayan Kardelenli öğrencileri aileleri yalnız bırakmazken öğrenciler "Arkadaşlarımız ve öğretmenimizi çok özleyeceğiz" dediler.