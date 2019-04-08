Kardelen Koleji'nde okuma bayramı düzenlendi

sınıf öğrencileri okumanın haklı gururunu ve sevincini hazırlamış oldukları okuma bayramı programıyla kutladı.

Kardelen Eğitim Kurumları 1.Sınıf öğrencileri yeni başladıkları okul hayatlarının ilk dönemeci olan okuma ve yazma öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak “Minik Kardelenler Okuyor ” sloganıyla “Okuma Bayramı Etkinliği ” düzenledi.

İlköğretim Okul Müdürü Faruk Çamcı'nın günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması ile devam eden programda Çamcı, “Tüm yaşamı etkileyen en önemli ve en temel beceri okuma ve yazmayı öğrenmektir. Özel Kardelen İlköğretim Okulunun her öğrencisi değişen dünya koşullarına uyabilen, kendisini ifade edebilen, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, kendisi ile tüm insanlarla ve en önemlisi devletiyle barışık yaşayabilen her türlü modern bilgiyle donatılmış, kültürel ve toplumsal değerlerine sahip çıkan, çağdaş, laik ve demokrat birer birey olarak yetiştirilmektedirler. 8 ay önce bizlere emanet ettiğiniz küçük yavrularımız bugün okuyarak ilmin, servetin, aydınlığın ve nitelikli bir insan olmanın kapılarını aralamış bulunmaktadırlar çocuklarınızın bu mutlu günlerinde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyor tüm öğrencilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.

Kardelen Koleji 1. sınıf öğrencileri, birbirinden güzel sunumları ile velilerini coştururken sergiledikleri değişik oyunlarla ve müzikallerle büyüklerini aratmadılar. Düzenlenen okuma şenliğine öğrenci velilerinin yanı sıra yakınları da katıldı. Programda minikler hem eğlendi hem de hünerlerini velileri ile paylaştı. Bayram sonunda pasta kesen öğrencilere ´Okuma Belgeleri´ verildi. Törene katılanlar böyle güzel programın gerçekleşmesinde büyük emek harcayan Kardelen Koleji ailesine teşekkür etti.