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Kardelen Kolejinde veli toplantısı yapıldı

Nevşehir Kardelen Kolejinde hafta sonu gerçekleştirilen ortaokul veli toplantısına öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi.


Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı toplantı hakkında şunlara değindi; “Sevgili veliler öğrencilerimizin kazanımlara ulaşması amacı ile okulda, sınıflarımızda, çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi için çaba sarf ettik. Bu çabalarımız karşılıksız kalmayacaktır.” diyerek toplantımıza yoğun ilgi ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.


Toplantı süresince velilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Veliler Sınıf ve Branş öğretmenleri ile birebir görüşerek çocuklarının hakkında daha ayrıntılı bilgi aldılar. Ayrıca anne-babaları ile toplantıya gelen öğrencilerimiz eğlence merkezinde arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

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