Karla mücadele eden personelin torunuyla duygulandıran görüşmesi

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı sonrasında kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ederken, kar küreme çalışması yapan belediye personelinin torunuyla yaptığı görüşme duygulandırdı.

Kar yağışının etkili olduğu Nevşehir'de şehir merkezindeki kar kalınlığı 44 santime ulaşırken belediye ekiplerinin kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öte yandan Nevşehir Belediyesi; kar temizleme çalışmalarına katılan belediye personeli Durali Çatak'ın videosunu paylaştı. Büyük ilgi gören videoda kar mesaisini anlatan Çatak; "Şuanda karla mücadele yapıyoruz. Bugün çok yoğun kar yağdı. Saban 03.00'te başladık, devam ediyoruz. Saati belli değil, kar yağdığı müddetçe devam edecek. Her aracın kendi mıntıkası var. Benim mıntıkam TOKİ, terminal, sanayi. Mahalle aralarındaki sokaklara iki yönlü araç koyuyorlar, bize sıkıntı oluyor. Vatandaşımızdan bizzat istiyoruz, kar yağdığı zaman araç koymamalarını rica ediyoruz. Koymazlarsa bizler tertemiz yolumuzu açarız" ifadelerini kullandı.

"Dede çok özledim"

Kar temizleme çalışmaları sırasında torunu ile görüntülü konuşan Çatak ile torunu arasındaki diyalog ise izleyenleri duygulandırdı. Torununun 'Ne zaman geleceksin, çok özledim' sorusuna 'sabah geleceğim' diyerek cevap veren Çatak'a torunu; "Neden sabah? Karları iyi kürüyemedin mi, bitmedi mi?" şeklindeki cevabı ise gülümsetti.