Karlarla kaplı peribacaları hayran bıraktı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları, yerli ve yabancı turistleri adeta kendine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerden biri olan Kapadokya Bölgesinde son günlerde yağan kar yağışı bölgeyi adeta bembeyaz bir örtüyle kapladı. Bölgenin kuş bakışı çekimlerinde sıcak hava balonları ile birlikte karla kaplı Kapadokya'nın birleşmesiyle bölgenin bir kez daha güzelliğini gözler önüne serdi. Kapadokya bölgesini karlar altında gören yerli ve yabancı turistler ise bu anları bol bol fotoğraf çektirmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kapadokya Bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, peribacalarını karlarla birlikte görmenin son derece etkileyici olduğunu belirtirken, bundan sonra da Kapadokya bölgesine gelmek için haklı sebepleri olduğunu söyledi.