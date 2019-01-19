Karnesini tedavi gördüğü hastanede aldı

Nevşehir'de 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi karnesini tedavi gördüğü Devlet Hastanesinde aldı.

Edinilen bilgilere göre 14 Ocak tarihinde 14 yaşında ki ortaokul öğrencisi Yasin Serttaş'a otomobil çarptı. Kaza sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ortaokul öğrencisi ortopedi servisi tarafından ameliyata alındı. Okulların tatil olduğu gün olan 18 Ocak Cuma günü yoğun bakımdan çıkarak tedavisine devam eden ortaokul öğrencisi Yasin Serttaş'ı hastanede ziyaret eden okul müdürü ve öğretmenleri öğrencilerinin karnesini, takdir belgesini ve onur belgesini hasta yatağında verdiler.