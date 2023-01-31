İhlas Haber Ajansı

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Kasa hırsızlarının macerası kısa sürdü

Nevşehir’de içerisinde döviz ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar, jandarmanın dikkatli takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Nevşehir'de içerisinde döviz ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar, jandarmanın dikkatli takibi sonucu kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşer mahallesinde bir vatandaşın evinden çelik kasasının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından çalışma başlatan ekipler, kısa sürede hırsızlık olayına karışan kişilerin kimliklerini tespit etti.


Yaklaşık değeri 450 bin lira olan döviz ve ziynet eşyalar ile birlikte yakalanan hırsızlar, gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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