Kasaba ve köylerde ki çocuklar tiyatro ile buluşmaya devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde amatör olarak faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu, Nevşehir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu işbirliğinde, ‘Zelzele' adlı oyunlarıyla turnesini sürdürüyor. Nevşehir'e bağlı ilçe merkezlerinin yanı sıra kasaba ve köy okullarını ziyaret ederek oyunlarını burada çocuklar için sahneleyen Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, gittikleri okullarda büyük ilgiyle karşılanıyor.

Ara tatil döneminde de okul ziyaretlerini sürdüren tiyatro oyuncuları, bu kez Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde bulunan Tuzköy İlkokulu ziyaret etti.Yönetmenliğini Gökhan Eryılmaz'ın yaptığı ve Mehmet Eren Çırak, Tuğba Yıldırım, Berire Gülmez, Rabia Özcan, Ali Sesveren, İbrahim Kaya, Fatih Salman, Gülsen Bayındır ve Hakan Keleş'in rol aldığı oyunu çocuklar beğeniyle takip etti.

Nevşehir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri de tarihi olayları mizahi bir dille çocuklara anlatan oyunu öğrenciler ile birlikte izledi.