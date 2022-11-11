Kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ’kasten öldürme’ suçundan aranması bulunan şahıs gözaltına alındı.
Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'kasten öldürme' suçundan aranması bulunan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanması üzerine çalışma başlattı. Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.