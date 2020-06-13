İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Ürgüp'te

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi’yi Ürgüp’te ağırladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi Ürgüp'te ağırladı.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Ürgüp'e gelen Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi Ürgüp'te ağırlayan Mehmet Aktürk ilçe hakkında Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'ye bilgiler vererek bölge hakkında sohbet ettiler. Görüşme sonrasında günün anısına Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'ye plaket takdim ederken, Büyükelçi Salim Mübarek Al Şafi misafirperverliğinden ötürü Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e teşekkür ederek Ürgüp'ten ayrıldı.


Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yapmış olduğu açıklamada “Sayın Büyükelçi Salim Mübarek Al Şafi ile birlikte Kapadokya'yı ve onun göz bebeği olan Ürgüp'ümüzü konuştuk. Kendisini ağırlamaktan onur ve gurur duyduk” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.