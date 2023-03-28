Nevşehir'de İlk Butik Otel özelliğine sahip olan Kayakapı Otel 'İlk Sürdürülebilir Turizm Oteli' sertifikasını aldı.

Ürgüp İlçesinde bulunan Dünya'nın En İyi 6. Oteli Kayakapı, 'Seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel standartların oluşturulması' amacıyla belirlenen kriterleri yerine getiren turizm işletmelerine verilen 'Sürdürülebilir Turizm Sertifikasını' almaya hak kazanan Kapadokya bölgesindeki ilk otel oldu. Dinler Group işletmesi Kayakapı Premium Caves - Cappadocia Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Global Sustainable Tourism Council (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) - GSTC arasında yapılan iş birliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde, sürdürülebilir yönetim ile sosyal, kültürel ve çevre yaşamına katkı odaklı üst düzey kriterlerini yerine getirerek 'Sürdürülebilir Turizm Sertifikası - 3. Aşama' almaya hak kazandı. GSTC'nin kurucu üyeleri arasında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), sivil toplum kuruluşu Rainforest Alliance ve Birleşmiş Milletler Vakfı bulunuyor. Kayakapı Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada; “Kapadokya'da belgeyi almaya hak kazanan ilk otel olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Dinler, küresel anlamda uygulanan proje çerçevesinde, işletme açısından yerine getirilmesi gerekli tüm kriterlerin başarıyla yerine getirdik.” dedi.

Dinler; “Uzun zamandır sürdürülebilirliği ana stratejilerinden biri olarak belirlediklerini ve idari vazifelerin yanı sıra sosyal yaşam, kültürel miras ve doğal hayata yönelik çalışmalarıyla da GSTC kriterlerinin yüzde 100'ünü şimdiden tamamladık. Bu sayede hak kazandığımız Sürdürülebilir Turizm Sertifikasıyla da Kapadokya'ya, Kapadokya'nın ilklerine bir yenisini daha eklemiş olduk. Biliyoruz ki Sürdürülebilir Turizm Programı bir süreç; bundan sonra da Kayakapı Premium Caves - Cappadocia olarak daha sürdürülebilir bir gelecek için başlamış olduğumuz dönüşüm yolculuğunda, tüm paydaşlarımız ile birlikte büyük bir azim ile çalışmaya devam edeceğiz” diyerek tüm çalışma arkadaşlarına ve Control Union'a teşekkür etti.