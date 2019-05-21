Kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kedi Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ürgüp merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedinin Sivritaş adı verilen kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Ürgüp Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kediyi mahsur kaldığı kayalıklardan indirildi.