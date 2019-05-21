İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kedi Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kedi Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Ürgüp merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedinin Sivritaş adı verilen kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Ürgüp Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kediyi mahsur kaldığı kayalıklardan indirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.