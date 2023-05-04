Kayalıklarda mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Nevşehir'de bir vadide düştüğü kayalıklarda mahsur kalan köpeği, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonucu kurtardı.

Kapadokya bölgesinde vadi yürüyüşü yapan bir grup yabancı turist, Ortahisar-Göreme arasında bir vadide kayalıklardan düşen bir köpeğin kayalıklarda sıkışarak mahsur kaldığını fark etti. Turistlerin durumu 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirmeleri üzerine harekete geçen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, köpeği kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonucu köpeği sıkıştığı kayalıklardan kurtarmayı başardı.

Sahipsiz olduğu öğrenilen köpek Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'na getirilerek tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye personeli sahiplendi

6 saatlik çalışma sonrasında, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan German Shepherd Melezi cinsi sokak köpeğinin Hayvan Kasabası'ndaki tedavisi tamamlandı. Sahipsiz olduğu anlaşılan sokak köpeği tedavisinin ardından İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından sahiplenildi.

Sabah Hayvan Kasabası görevlileri tarafından itfaiye müdürlüğüne getirilen köpeğe itfaiye personelleri tarafından ‘Şanslı' ismi koyuldu.