Nevşehir'de kar yağışı sonrasında Nevşehir Kalesi etrafındaki tarihi Kayaşehir beyaza büründü.

Nevşehir'de uzun süredir beklenen ve gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış sonrasında Nevşehir'de oluşan beyaz görüntü kendisine hayran bıraktı. Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen ve Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir'de beyaz örtü ile kaplandı. Açıldığı günden bu yana kısa sürede yüzbinlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kayaşehir, drone ile havadan görüntülendi.

Doyumsuz manzarası ile fotoğraf tutkunlarının gözde merkezlerinden biri haline gelen Kayaşehir, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.