Kayaşehir Japonya'da tanıtılacak

Nevşehir Kalesi çevresinde bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen tarihi Kayaşehir, Japon televizyon kanalı Fuji TV'de tanıtılacak.

Japonya'nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Fuji TV'de yayınlanacak olan ‘Bağlantılarım Sayesinde' adlı gezi programının çekimleri hafta sonu Kayaşehir'de gerçekleştirildi. Takeshi Yamagata'nın yönetmenliğini ve sunuculuğunu yaptığı ve dünyanın farklı ülkelerindeki tarihi ve gizemli yapıların tanıtıldığı programın 15 Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak olan bölümünde Kayaşehir içerisinde henüz turizme açılmamış ve temizlik çalışmaları süren mezar odaları, iş atölyeleri, sığınaklar ve kamusal alanlar ekranlara gelecek.

Görüntü Yönetmenliğini Ryuni Kurohara'nın yaptığı programda ayrıca Nevşehir Belediyesi Arkeologlarından Semih İstanbulluoğlu'nun bölgede gerçekleştirilen çalışmalar ve bölgenin tarihi ile ilgili açıklamalarına da yer verilecek.