Kayaşehir Polonya ekranlarında

Polonya'nın TVN kanalında yayınlanan "Azja Express" adlı programın çekimleri hafta sonu tarihi Kayaşehir'de gerçekleştirildi.

Polonya'nın ünlü oyuncu ve şarkıcılarının bulunduğu 6 ünlü çiftin yarıştığı program önümüzdeki aylarda Polonya TVN kanalında yayınlanacak. Polonya'da uzun yıllardır yayınlanan seyahat ve gezi programının 5. sezon çekimleri Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Ülkelerin tarihi ve turistik merkezlerinin tanıtıldığı ve Polonya'nın ünlü isimlerinin yarıştığı programın dokunulmazlık ve eleme oyunu ise hafta sonu Nevşehir'de bulunan tarihi Kayaşehir'de çekildi.

Kayaşehir'de bulunan tünel, yaşam alanları ve Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştirilen çekimlerde 60 kişilik bir ekip görev aldı. Kapadokya bölgesi ve Kayaşehir'in yanı sıra yörenin el sanatları ürünlerinin de tanıtıldığı program önümüzdeki aylarda yayınlanacak.